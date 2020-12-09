Очевидцы сообщили о взрыве на автомойке в Володарске

Мощный взрыв прогремел на территории бывшей автомойки в Володарске, есть раненые, сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

Мощный взрыв прогремел на территории бывшей автомойки в Володарске, есть раненые, сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

Инцидент произошел неподалеку от рынка "Сейма Гарден" на улице Больничная. Сообщение о взрыве поступило на пульт дежурного в 09:58 по московскому времени. Несколько человек получили травмы, точное количество пострадавших уточняется, передает телеканал "360".

Взрывная волна выбила окна и повредила двери. Обрушения конструкций не произошло. На месте работают 13 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.