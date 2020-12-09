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11:48   9 Декабря 2020
Общество

Власти Москвы проверяют утечку личных данных пациентов с коронавирусом

Власти Москвы проверяют утечку личных данных пациентов с коронавирусом

Власти Москвы ведут проверку информации об утечке личных данных жителей столицы, которые переболели коронавирусом. Такое сообщение передал оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Информация об утечке персональных данных пациентов поступила в оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 9 декабря. Итоги проверки еще не подведены. Московские власти занимаются этой проблемой. Результаты проверки будут объявлены позднее, передает оперативный штаб.

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#утечка #персональные данные #коронавирус

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