Власти Москвы проверяют утечку личных данных пациентов с коронавирусом

Власти Москвы ведут проверку информации об утечке личных данных жителей столицы, которые переболели коронавирусом. Такое сообщение передал оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Власти Москвы ведут проверку информации об утечке личных данных жителей столицы, которые переболели коронавирусом. Такое сообщение передал оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Информация об утечке персональных данных пациентов поступила в оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 9 декабря. Итоги проверки еще не подведены. Московские власти занимаются этой проблемой. Результаты проверки будут объявлены позднее, передает оперативный штаб.