Границы популярных в России стран могут быть закрытыми до сентября

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев прокомментировал возможность выезда россиян за рубеж в течение ближайшего года.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев прокомментировал возможность выезда россиян за рубеж в течение ближайшего года.

Игнатьев заявил, что граждане РФ могут остаться без возможности отдыхать за границей вплоть до сентября 2021 года.