11:45 9 Декабря 2020Общество
Границы популярных в России стран могут быть закрытыми до сентября
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев прокомментировал возможность выезда россиян за рубеж в течение ближайшего года.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев прокомментировал возможность выезда россиян за рубеж в течение ближайшего года.
Игнатьев заявил, что граждане РФ могут остаться без возможности отдыхать за границей вплоть до сентября 2021 года.
"Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона", — уточнил эксперт.