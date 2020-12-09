Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российскую вакцину от COVID-19

Глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин считает, что в ближайшее время ожидается "взрывной спрос" на российский препарат для вакцинации против COVID-19.

Глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин считает, что в ближайшее время ожидается "взрывной спрос" на российский препарат для вакцинации против COVID-19.

Об этом российский премьер-министр заявил во время своего выступления на форуме "Сделано в России — 2020".

"Конечно, возможен большой, буквально взрывной, спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса", -— сказал премьер.

Массовая вакцинация населения РФ начнется уже в январе этого года. Граждане из группы риска уже получают прививки против коронавируса. Это учителя, медики и лица, страдающие хроническими заболеваниями.