Путин подписал закон об остановке полномочий судей из-за порочащих действий
Пакет законов, закрепляющих порядок прекращения полномочий судей при условии совершения ими серьезного проступка, подписал президент РФ Владимир Путин.
В документах содержатся нормы, затрагивающие упразднение конституционных судов регионов. Сведения появились на официальном портале правовой информации во вторник.
Совет Федерации может прекратить полномочия судей, если они совершат порочащий честь и достоинство поступок. Среди таких действий может быть нарушение антикоррупционного законодательства. Причиной лишения также может стать нарушение судьями, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета на хранение денег в иностранных банках в других государствах. Представление президента должны рассмотреть в течение 14 дней. Глава государства сам определит порядок его внесения.
Ранее заслуги президента РФ Владимира Путина оценили в иностранных СМИ. Российский лидер вошел в список "предсказуемо достойных внимания" людей 2020 года.