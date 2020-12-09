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11:43   9 Декабря 2020
Политика

Путин подписал закон об остановке полномочий судей из-за порочащих действий

Путин подписал закон об остановке полномочий судей из-за порочащих действий

Пакет законов, закрепляющих порядок прекращения полномочий судей при условии совершения ими серьезного проступка, подписал президент РФ Владимир Путин.

В документах содержатся нормы, затрагивающие упразднение конституционных судов регионов. Сведения появились на официальном портале правовой информации во вторник.

Совет Федерации может прекратить полномочия судей, если они совершат порочащий честь и достоинство поступок. Среди таких действий может быть нарушение антикоррупционного законодательства. Причиной лишения также может стать нарушение судьями, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета на хранение денег в иностранных банках в других государствах. Представление президента должны рассмотреть в течение 14 дней. Глава государства сам определит порядок его внесения.

Ранее заслуги президента РФ Владимира Путина оценили в иностранных СМИ. Российский лидер вошел в список "предсказуемо достойных внимания" людей 2020 года.

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#путин #закон #судьи

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