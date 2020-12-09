Путин подписал закон об остановке полномочий судей из-за порочащих действий

Пакет законов, закрепляющих порядок прекращения полномочий судей при условии совершения ими серьезного проступка, подписал президент РФ Владимир Путин.

Пакет законов, закрепляющих порядок прекращения полномочий судей при условии совершения ими серьезного проступка, подписал президент РФ Владимир Путин.

В документах содержатся нормы, затрагивающие упразднение конституционных судов регионов. Сведения появились на официальном портале правовой информации во вторник.

Совет Федерации может прекратить полномочия судей, если они совершат порочащий честь и достоинство поступок. Среди таких действий может быть нарушение антикоррупционного законодательства. Причиной лишения также может стать нарушение судьями, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета на хранение денег в иностранных банках в других государствах. Представление президента должны рассмотреть в течение 14 дней. Глава государства сам определит порядок его внесения.

Ранее заслуги президента РФ Владимира Путина оценили в иностранных СМИ. Российский лидер вошел в список "предсказуемо достойных внимания" людей 2020 года.