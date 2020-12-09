Польша разместит взрывоопасный груз из США ради роли второй скрипки в НАТО

Американцы готовы потратить еще 100 миллионов долларов на военную базу в Польше.

Североатлантический альянс продолжает укреплять позиции на восточном фланге. На этот раз Министерство обороны США готово потратить 100 миллионов долларов на обустройство польской военный базы недалеко от села Повидз. Инженеры должны будут поработать над зоной хранения боеприпасов, расширить ее и укрепить.

Американцы намерены построить на авиабазе дополнительные 54 склада боеприпасов с грунтовой защитной толщей, которая сможет уберечь хранилище от непрямых попаданий в случае атаки. Также в планах обустройство ряда подсобных помещений, рельсовых путей между складами, проведение инженерных коммуникаций и асфальтирование.

Для выполнения всех этих работ Пентагон 18 декабря объявит конкурс, поучаствовать в котором смогут только компании, зарегистрированные в странах НАТО. После этого специальная комиссия определит «соответствующего критериям» победителя.

Стоит отметить, что арсенал Альянса в Повидзе расширяется и без этого: в 2019 году НАТО потратил 260 миллионов долларов на обустройство складов с американским военным оборудованием. Тогда упор делали на танковую бригаду, а строительство всех объектов планировали завершить в 2021 году. Дополнительно из США в Польшу перебросили около ста танков M1A2 Abrams, 18 самоходных гаубиц Paladin и более ста боевых разведывательных машин Брэдли (M2 Bradley).

Эти перестановки был прописаны в оборонном бюджете США на 2019 год, где Польше уделяли немало внимания. В аналогичном документе на следующий год о Польше нет ни слова. Американцы вспомнили только про Эстонию, Литву и Латвию, которые являются главной линией обороны «против острой и опасной угрозы, исходящей от России».

Несмотря на это, укрепление форта в Повидзе будет продолжаться. Сейчас это одна из основных авиационных баз НАТО в Восточной Европе. Первая партия военнослужащих и техники из США прибыла сюда в 2013 году. Одновременно с этим Пентагон планировал построить в Польше еще один аванпост, имя которому — «Форт Трамп».

Идея возникла в 2018 году и почти обрела материальную форму после того, как главы Польши и США, Анджей Дуда и Дональд Трамп в сентябре 2019 года подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Но как только на подступах к политическому олимпу США появилась новая фигура (78-летний демократ Джозеф Байден), Варшава поспешила уточнить, что разговоры про «Форт Трамп» были «всего лишь риторикой». Теперь польское руководство ждет объявления результатов американских выборов, чтобы понять, с кем подобную «риторику» придется выстраивать следующие четыре года.

Очередная сотня миллионов долларов, которые Пентагон готов выделить на обустройство базы в Повидзе, это следствие «перетягивания одеяла»: Варшава настойчиво «втолковывает» Вашингтону, что именно она должна стать авангардом НАТО в Восточной Европе. Такое мнение выразил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

«Польша хочет иметь с этого все соответствующие преференции. Такие стратегические замыслы со стороны руководства НАТО говорят о том, что Варшава привлекательна для Вашингтона в части укрепления Альянса в Европе. США готовы вкладывать огромные деньги, ведь 100 миллионов долларов и 54 артиллерийских склада – это неоправданно большие ресурсы. Вероятнее всего, это какой-то замах на размещение ядерных боеголовок. Я не исключаю такую возможность», — заявил специалист.

Варшава же пытается выжать из сотрудничества с Вашингтоном максимум, добавил собеседник «Политики Сегодня». Помимо денежных «вливаний» по линии НАТО польское руководство не упускает случая усилить оборону и «поиграть мускулами» перед Россией.

«Польша концентрирует и фокусирует на себе внимание не только Вашингтона, но и экономически развитых государств Европы, пытается занять высокую нишу. В Варшаве понимают, что за счет русофобии, за счет укрепления на восточном фланге они могут показать себя, а в будущем и стать одним из ведущих центров Североатлантического альянса», — заключил Кошкин.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, что американское военное ведомство постепенно стягивает войска ближе к российским границам. Глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что военнослужащие из Германии готовы переехать в Польшу, ведь отношения действующего президента Дональда Трампа с Берлином слегка не задались. Спустя месяц после этого Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию.