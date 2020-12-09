Биолог предупредила о негативном влиянии алкоголя на действие вакцины

Алкогольные напитки могут оказывать негативное влияние на эффективность вакцины от коронавирусной инфекции, заявила доктор биологических наук Анча Баранова.

Алкогольные напитки могут оказывать негативное влияние на эффективность вакцины от коронавирусной инфекции, заявила доктор биологических наук Анча Баранова.

Выпивка способна подавлять иммунный ответ организма, прием спиртного может снизить действие вакцины от COVID-19. При этом небольшая доза горячительного напитка не сделает прививку бесполезной.

"Часто бывает, что люди в течение года воздерживаются, а потом на праздники наверстывают", — подчеркнула биолог.

Однако такое поведение нельзя считать правильным, ведь обычное социальное распитие не окажет серьезного влияния на эффективность препарата. Рисков для здоровья не представляют 10 г чистого спирта или 100 мг сухого вина, передает "Лента.ру".