Дочь лидера фракции "Батькивщина" родила сына

Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой. Ее дочь Евгения родила сына, пишут СМИ.

Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой. Ее дочь Евгения родила сына, пишут СМИ.

Секретарь фракции в Киевском городском совете Татьяна Мелихова выразила Тимошенко свои поздравления с пополнением в семье.

"Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика!", — сообщила она.

Помимо этого, у Евгении и ее мужа, бизнесмена Артура Чечеткина, есть четырехлетняя дочь и годовалый сын.

Ранее стало известно, что Тимошенко подхватила коронавирусную инфекцию и находится в тяжелом состоянии. Однако позже она пошла на поправку и вылечилась.