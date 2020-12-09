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11:26   9 Декабря 2020
Политика

Дочь лидера фракции "Батькивщина" родила сына

Дочь лидера фракции "Батькивщина" родила сына

Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой. Ее дочь Евгения родила сына, пишут СМИ.

Секретарь фракции в Киевском городском совете Татьяна Мелихова выразила Тимошенко свои поздравления с пополнением в семье.

"Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика!", — сообщила она.

Помимо этого, у Евгении и ее мужа, бизнесмена Артура Чечеткина, есть четырехлетняя дочь и годовалый сын.

Ранее стало известно, что Тимошенко подхватила коронавирусную инфекцию и находится в тяжелом состоянии. Однако позже она пошла на поправку и вылечилась.

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#украина #тимошенко #батькивщина

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