Президент Латвии попросил граждан ради Рождества не умирать от COVID-19

По словам главы государства, заставить население соблюдать ограничительные меры во время пандемии и оставаться дома поможет только грядущий праздник.

Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что приближающееся Рождество станет для граждан лучшей мотивацией не болеть коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире Латвийского телевидения.

Во время вечерней передачи LTV «Сегодняшний вопрос» главу государства спросили о том, как заставить граждан соблюдать ограничительные меры во время пандемии и оставаться дома. На это Эгилс Левитс ответил, что самая большая мотивация — не заболеть, чтобы встретить праздник.

«Самой большой мотивацией для людей, конечно, является не заболеть, а в худшем случае не умереть. У тех людей, которые умерли от ковида, конечно, не будет Рождества», — посетовал президент.

Последняя фраза главы государства сильно озадачила пользователей соцсетей, сообщает Sputnik Латвия. Часть комментаторов сравнила президента со стендап-комиком. Однако другие пользователи указали, что ситуация отнюдь не веселая.

«Было бы смешно, если бы не было так грустно…», — заметил Андрис Калнозолс.

Krišjānis: "Draugi, nav labi..." Nullevits: "Krišjāni, nu kas par negatīvismu! Palaid ka man!"https://t.co/oykU8uTssA — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) December 8, 2020

С ним согласилась комментатор Линда Вейдемане, саркастически указав:

«Ну разве не милое, полное позитива поздравление от президента с Рождеством».

Nu vai nav jauks, pozitīvisma pilns sveiciens no prezidenta Ziemassvētkos! https://t.co/1idzPOssG9 — Linda Veidemane (@LindaVeidemane) December 8, 2020

При этом на передаче латвийский лидер отметил, что политикам в кризисное время следует хорошо оценивать свои высказывания, а в некоторых случаях и вовсе промолчать.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Латвии выросло на 584 человека и достигло 21520 случаев. Умерли 16 человек, общее количество смертей достигло 288.

Ранее латвийские власти разработали новую стратегию борьбы с коронавирусом. Она предусматривает финансирование сферы здравоохранения в размере 254 млн евро, сообщает агентство LETA.lv.