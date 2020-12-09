Президент Латвии попросил граждан ради Рождества не умирать от COVID-19
Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что приближающееся Рождество станет для граждан лучшей мотивацией не болеть коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире Латвийского телевидения.
Во время вечерней передачи LTV «Сегодняшний вопрос» главу государства спросили о том, как заставить граждан соблюдать ограничительные меры во время пандемии и оставаться дома. На это Эгилс Левитс ответил, что самая большая мотивация — не заболеть, чтобы встретить праздник.
«Самой большой мотивацией для людей, конечно, является не заболеть, а в худшем случае не умереть. У тех людей, которые умерли от ковида, конечно, не будет Рождества», — посетовал президент.
Последняя фраза главы государства сильно озадачила пользователей соцсетей, сообщает Sputnik Латвия. Часть комментаторов сравнила президента со стендап-комиком. Однако другие пользователи указали, что ситуация отнюдь не веселая.
«Было бы смешно, если бы не было так грустно…», — заметил Андрис Калнозолс.
Krišjānis: "Draugi, nav labi..." Nullevits: "Krišjāni, nu kas par negatīvismu! Palaid ka man!"https://t.co/oykU8uTssA— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) December 8, 2020
С ним согласилась комментатор Линда Вейдемане, саркастически указав:
«Ну разве не милое, полное позитива поздравление от президента с Рождеством».
Nu vai nav jauks, pozitīvisma pilns sveiciens no prezidenta Ziemassvētkos! https://t.co/1idzPOssG9— Linda Veidemane (@LindaVeidemane) December 8, 2020
При этом на передаче латвийский лидер отметил, что политикам в кризисное время следует хорошо оценивать свои высказывания, а в некоторых случаях и вовсе промолчать.
За последние сутки число заболевших коронавирусом в Латвии выросло на 584 человека и достигло 21520 случаев. Умерли 16 человек, общее количество смертей достигло 288.
Ранее латвийские власти разработали новую стратегию борьбы с коронавирусом. Она предусматривает финансирование сферы здравоохранения в размере 254 млн евро, сообщает агентство LETA.lv.