СК проверил рестораны Петербурга на соблюдение карантинных мер

Рейд по местам общественного питания прошел минувшей ночью в Северной столице.

Рейд по местам общественного питания прошел минувшей ночью в Северной столице.

Полицейские, сотрудники Росгвардии, Роспотребнадзора, а также Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели рейд по ресторанам. В результате нарушения правил были выявлены на трех предприятиях общественного питания.

Все они находились в Центральном районе. Во время досмотра полицейскими были изъяты документация, информационные носители и иные предметы, которые могут быть важны для следственного процесса. Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия для фиксирования нарушений. Решения о возбуждении уголовных дел будут приняты по результатам проверок.