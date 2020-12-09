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10:50   9 Декабря 2020
Армия

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут конференцию по ситуации в Карабахе

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут конференцию по ситуации в Карабахе

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей 9 декабря проведут онлайн-конференцию на тему "Нагорный Карабах. Новый мир".

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе был прекращен 10 ноября, в регион введен российский миротворческий контингент, который обеспечивает соблюдение режима прекращения огня. Участники конфликта анализируют ошибки, допущенные в ходе противостояния, и достижения своих армий, пишет Федеральное агентство новостей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказывает, почему Армения не сумела закрыть небо над Нагорным Карабахом, а президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит парад победы в Баку. Россия анализирует работу беспилотных летательных аппаратов в условиях войны и занимается созданием оружия для борьбы с дронами.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в ходе конференции обсудят, как изменилась жизнь в Нагорном Карабахе за последний месяц и как повлиял вооруженный конфликт в регионе на военное дело, а также почему армянские военные не смогли противостоять БПЛА противника.

В конференции примут участие военные эксперты, социологи, политологи, общественные деятели, коммерсанты и политики. Также организаторы приглашают к участию журналистов всех СМИ. Посмотреть эфир можно здесь.

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#азербайджан #армения #карабах #фан #Медиагруппа "Патриот"

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