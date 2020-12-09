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10:35   9 Декабря 2020
Общество

Директор НИЦ им. Гамалеи рассказал о совместимости прививки против COVID с алкоголем

Директор НИЦ им. Гамалеи рассказал о совместимости прививки против COVID с алкоголем

Отказаться от употребления спиртных напитков во время вакцинации от коронавирусной инфекции рекомендуется на три дня, объяснил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Полного запрета на алкоголь во время вакцинации нет, речь только о разумном ограничении, уточнил Гинцбург. Рекомендуется воздержаться от спиртного в течение трех дней после каждого укола. Это позволит организму сформировать свой иммунный ответ на инфекцию.

Последние данные о коронавирусе в России и в мире можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Сведения ежедневно дополняются и обновляются.

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#алкоголь #вакцинация #коронавирус

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