Отказаться от употребления спиртных напитков во время вакцинации от коронавирусной инфекции рекомендуется на три дня, объяснил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Отказаться от употребления спиртных напитков во время вакцинации от коронавирусной инфекции рекомендуется на три дня, объяснил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Полного запрета на алкоголь во время вакцинации нет, речь только о разумном ограничении, уточнил Гинцбург. Рекомендуется воздержаться от спиртного в течение трех дней после каждого укола. Это позволит организму сформировать свой иммунный ответ на инфекцию.

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