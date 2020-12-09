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10:34   9 Декабря 2020
Экономика

Госдума приняла поправки в закон о невозможности снижения МРОТ

Госдума приняла поправки в закон о невозможности снижения МРОТ

Комитет Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов на заседании поддержал поправку "Единой России" о невозможности снижения минимального размера труда в РФ.

Поправки были внесены депутатами Сергеем Неверовым, Андреем Турчаком и Андреем Исаевым.

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