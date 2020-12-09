Госдума приняла поправки в закон о невозможности снижения МРОТ

Комитет Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов на заседании поддержал поправку "Единой России" о невозможности снижения минимального размера труда в РФ.

Комитет Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов на заседании поддержал поправку "Единой России" о невозможности снижения минимального размера труда в РФ.

Поправки были внесены депутатами Сергеем Неверовым, Андреем Турчаком и Андреем Исаевым.