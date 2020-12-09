Названы самые частые жалобы пользователей каршеринга

По данным Роскачества, 81% водителей понравилась последняя поездка, и лишь 2% высказались негативно.

Работа каршеринга в России отлажена достаточно неплохо, но около трети водителей жалуются на проблемы при использовании этого сервиса. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

Каршеринг (от англ. car sharing) — автоматизированный почасовой или поминутный прокат автомобиля для коротких поездок по городу и окрестностям. Услуга представлена во всех регионах , кроме Дальневосточного федерального округа. По статистике Департамента транспорта Москвы, у 70% пользователей каршеринга в столице есть личный автомобиль или даже несколько. Совмещение личного транспорта и прокатного москвичи объясняют удобством.

Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел социологическое исследование среди пользователей каршеринга. В нем участвовали 857 респондентов, которые пользовались сервисом летом и осенью 2020 года. Выяснилось, что две трети (64%) «ни разу не сталкивались с какими-либо проблемами». Однако остальные 36% попадали в различные неприятные ситуации.

Как следует из результатов опроса, 12% попадали в ситуацию, когда автомобиль не сразу закрывался или открывался, а 10% респондентов пожаловались на то, что им не были начислены бонусы. С проблемой, когда стоимость поездки была больше, чем должна, столкнулось 8%. Еще , 7% пострадали за чужие нарушения ПДД и повреждения автомобиля, 3% россиян не получили компенсацию за заправку. Еще 5% пожаловались на отсутствие предупреждений о незавершенной аренде.

Машины с мелкими повреждениями были у 34% опрошенных. Еще 4% отметили более серьезные повреждения: глубокие вмятины, разбитые бамперы. Полностью исправные автомобили использовали большинство участников опроса — 78%. Кроме того, 14% отмечали посторонний шум при езде и торможении, еще по 3% — индикацию двигателя и уровня автомобильного масла.

Некоторые пользователи сервиса недовольны чистотой салона. По данным Роскачества, каждый пятый водитель (20%) указал на грязные коврики, 10% — пожаловались на запах сигарет, 7% —на грязную обвивку салона, 6% — на мусор в авто.

Как сообщили в Роскачестве, 53% опрошенных водителей пользуется каршерингом в качестве замены личному автомобилю, а больше всего этот сервис востребован у москвичей (38%). Среднее количество поездок, совершенное респондентами, составило 5,98 в месяц.

«81% водителей отметили, что последняя поездка им понравилась, лишь 2% высказались негативно. Среднее значение удовлетворенности сервисом составило 3.97 баллов из 5 возможных», — резюмируют эксперты.

По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, интерес пользователей к каршерингу постоянно растет. Причина в том, что прокат избавляет от проблем, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобиля, необходимостью платить за бензин и парковку.

Эксперты также напомнили универсальные правила пользования сервисами каршеринга, которые помогут не нарваться на штрафы и другие неприятности. В первую очередь, следует внимательно ознакомиться с договором: в нем могут быть прописаны важные моменты. Узнавать зону покрытия сервиса, а также зону, где можно оставлять машину, стоит заранее, чтобы избежать сюрпризов. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Роскачество советует использовать маски и перчатки, а также обрабатывать поверхности в салоне автомобиля. При плохом самочувствии стоит воздержаться от использования каршеринга (и посещения общественных пространств).

В сентябре 2020 года Роскачество провело исследование мобильных приложений популярных сервисов каршеринга. По его результатам все без исключения приложения получили оценки выше 3,4 балла (из 5 возможных), что является хорошим показателем, а 30% приложений – выше 4 баллов. Эксперты признали лучшими приложения «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar.