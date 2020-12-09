СКР регулярно информирует Путина о чиновниках-коррупционерах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что регулярно докладывает главе государства о ситуации и принимаемых мерах предотвращения коррупции в России.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что регулярно докладывает главе государства о ситуации и принимаемых мерах предотвращения коррупции в России.

Президента России Владимира Путина на регулярной основе информируют о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

"О результатах работы по выявлению коррупции среди высокопоставленных должностных лиц регулярно докладывается главе государства", — сказал Бастрыкин.

Ранее он отмечал, что почти за 10 лет перед судом предстали свыше 5,7 тысячи чиновников, совершивших коррупционные преступления.

Как ранее сообщал телеканал "360", в 2020 году сумма возмещения по коррупционным преступлениям в России превысила два миллиарда рублей. Правоохранительные органы арестовали имущество обвиняемых более чем на восемь миллиардов.

9 декабря во всем мире признан Международным днем борьбы с коррупцией. В рамках этой даты государства — члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.