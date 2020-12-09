Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:02   9 Декабря 2020
Общество

Ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана запрещается с 10 декабря

Ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана запрещается с 10 декабря

Россия запретила ввоз томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря, сообщили на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора).

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана уже несколько раз предупреждали, что в импортируемой продукции были обнаружены вредные организмы. С 22 октября текущего года выявлено 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов.

В поставках находили моль и восточную плодоножку. Новые меры введены также для поддержания фитосанитарного благополучия, подчеркивается в заявлении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #азербайджан #яблоки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров