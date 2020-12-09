10:02 9 Декабря 2020Общество
Ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана запрещается с 10 декабря
Россия запретила ввоз томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря, сообщили на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора).
Россия запретила ввоз томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря, сообщили на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора).
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана уже несколько раз предупреждали, что в импортируемой продукции были обнаружены вредные организмы. С 22 октября текущего года выявлено 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов.
В поставках находили моль и восточную плодоножку. Новые меры введены также для поддержания фитосанитарного благополучия, подчеркивается в заявлении.