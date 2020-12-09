СК завершает расследование дела Фургала об организации убийств

Следственный комитет в ближайшее время предъявит окончательное обвинение бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Следственный комитет в ближайшее время предъявит окончательное обвинение бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Завершается расследование уголовного дела Фургала, обвиняемого в организации двух убийств и покушении на убийство, сообщил зампредседателя СК РФ Ростислав Рассохов. Правоохранители располагают достаточным количеством доказательств вины Фургала.

Следователи тщательно перепроверили показания, чтобы исключить ошибки. Также СК проверяет причастность экс-губернатора к мошенничеству на предприятии "Амурсталь".

Фургала задержали 9 июля. Следствие считает, что он причастен к деятельности преступной группировки, убивавшей людей в 2000-х годах. Бывшего чиновника этапировали в Москву.