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9:26   9 Декабря 2020
Происшествия

Автомобиль с четырьмя погибшими достали из озера в Казахстане

Автомобиль с четырьмя погибшими достали из озера в Казахстане

Машина УАЗ провалилась под лед на озере Камбаш в Кызылординской области Казахстана. Четыре человека погибли.

Семь человек находились в салоне провалившегося автомобиля, трем удалось спастись самостоятельно. Спасатели обнаружили на глубине 7 метров утонувший автомобиль с телами, сообщил официальный представитель МЧС Республики Казахстан Талгат Уали.

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