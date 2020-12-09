Автомобиль с четырьмя погибшими достали из озера в Казахстане

Машина УАЗ провалилась под лед на озере Камбаш в Кызылординской области Казахстана. Четыре человека погибли.

Машина УАЗ провалилась под лед на озере Камбаш в Кызылординской области Казахстана. Четыре человека погибли.

Семь человек находились в салоне провалившегося автомобиля, трем удалось спастись самостоятельно. Спасатели обнаружили на глубине 7 метров утонувший автомобиль с телами, сообщил официальный представитель МЧС Республики Казахстан Талгат Уали.