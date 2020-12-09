Главные телеканалы страны выделили три часа под пресс-конференцию Путина

Ежегодная пресс-конференция президента России запланирована на 17 декабря. В этом году она пройдет в обновленном формате.

Ежегодная пресс-конференция президента России запланирована на 17 декабря. В этом году она пройдет в обновленном формате.

Ежегодную итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина покажут сразу по нескольким федеральным телеканалам страны. На это медиахолдинги освобождают слоты в сетке вещания, выделив минимум три часа эфирного времени. Мероприятие начнется в 12:00 по Москве 17 декабря и будет транслироваться на Первом канале и "России-1".

В Москве уже начал работу колл-центр по обработке вопросов россиян. Обратиться к президенту можно через специальный сайт "Москва – Путину" и одноименное мобильное приложение. Программа позволяет совершить видеозвонок или же записать видеовопрос длительностью не более одной минуты.