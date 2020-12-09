Москва встретила самую холодную ночь с начала зимы

Температура минувшей ночи в Москве опустилась до минимума с начала зимнего сезона. В самую морозную московскую ночь синоптики зафиксировали отметку в минус 12 градусов.

Температура минувшей ночи в Москве опустилась до минимума с начала зимнего сезона. В самую морозную московскую ночь синоптики зафиксировали отметку в минус 12 градусов.

По данным на 07:00, температура опустилась ниже 10 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Специалист напомнила, что во вторник днем столбик термометра в Москве опустился до минус 10,2 градуса.

Москвичам посоветовали утепляться, так как подхватить инфекции в период пандемии коронавируса может быть крайне опасно.