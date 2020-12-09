Депутат Рады обвинил МВФ в "убийстве" экономики Украины

Международный валютный фон (МВФ) не выполнил свои обещания по выдаче транша для Украины. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Международный валютный фон (МВФ) не выполнил свои обещания по выдаче транша для Украины. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" высказался по поводу отношения МВФ к украинцам. По его словам, условия, которые МВФ предоставил для помощи Киеву, являются несправедливыми. Рабинович добавил, что МВФ надо "выгнать из страны".

"К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины", — заявил Рабинович.

Программа помощи для Украины, которая была принята Советом управляющих МВФ, предусматривает финансирование страны в размере пяти миллиардов долларов в течение полутора лет. Транш в 2,1 миллиарда Киев уже получил. Предполагалось, что оставшаяся сумма будет перечислена в четыре приема по 700 миллионов долларов. Однако, согласно заявлению главы офиса президента Украины Тимофея Милованова, до конца года нового транша Украина не получит.