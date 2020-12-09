Депутат Рады обвинил МВФ в "убийстве" экономики Украины
Международный валютный фон (МВФ) не выполнил свои обещания по выдаче транша для Украины. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" высказался по поводу отношения МВФ к украинцам. По его словам, условия, которые МВФ предоставил для помощи Киеву, являются несправедливыми. Рабинович добавил, что МВФ надо "выгнать из страны".
"К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины", — заявил Рабинович.
Программа помощи для Украины, которая была принята Советом управляющих МВФ, предусматривает финансирование страны в размере пяти миллиардов долларов в течение полутора лет. Транш в 2,1 миллиарда Киев уже получил. Предполагалось, что оставшаяся сумма будет перечислена в четыре приема по 700 миллионов долларов. Однако, согласно заявлению главы офиса президента Украины Тимофея Милованова, до конца года нового транша Украина не получит.