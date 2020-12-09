Ракова: пандемия не повлияла на объем помощи онкобольным в Москве

Помощь больным раком в Москве оказывается в полном объеме. Такое заявление сделала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Помощь больным раком в Москве оказывается в полном объеме. Такое заявление сделала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пандемия коронавируса возложила дополнительную нагрузку на систему здравоохранения Москвы. Однако эпидемиологическая обстановка не снизила уровень доступности медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями, заявила Ракова.

Только с начала года в столичные больницы поступило более 240 тысяч пациентов с раком. Этот показатель на 38% выше прошлого года. Количество курсов во время пандемии выросло на 15%, а число курсов химиотерапии увеличилось до 186 тысяч.

На базе крупных стационаров в Москве развернуты шесть многопрофильных онкологических центров. На их территории проводится диагностика, лечение, лекарственная и лучевая терапии.