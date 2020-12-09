Нутрициолог составил меню на новогодний стол для больных COVID-19

Больным COVID-19 рекомендовано убрать со стола на Новый год все копченное, острое и жирное. Шампанское и другой алкоголь лучше заменить морсами из облепихи, малины или клюквы.

Больным COVID-19 рекомендовано убрать со стола на Новый год все копченное, острое и жирное. Шампанское и другой алкоголь лучше заменить морсами из облепихи, малины или клюквы.

Тяжелые закуски стоит убрать и отдать предпочтение интересным и питательным аналогам, о которых рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия.

Нутрициолог предлагает не жарить мясо или рыбу, а потушить ее. Кроме того, на стол лучше добавить больше овощей и фруктов. Можно приготовить цитрусовое желе и обогатить организм необходимым витамином С, передает РИА Новости.

Также в дополнение к лечебному застолью от себя специалист посоветовала еще две закуски. По ее словам, особым вкусом обладают маринованный лук и необычные шарики из тертого сыра, чеснока, петрушки и других полезных трав.