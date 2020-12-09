Познер объяснил чуждое отношение россиян к демократии

Российские граждане хотят равноправия, доступные медицину и образование, честные выборы. Но они понятия не имеют, что это называется демократией.

Российские граждане хотят равноправия, доступные медицину и образование, честные выборы. Но они понятия не имеют, что это называется демократией.

Немногие россияне способны объяснить значение слов "демократия" и "либерализм". Первой не было ни в СССР, ни в Российской империи, рассказал телеведущий и журналист Владимир Познер. По его мнению, граждане России рассуждают о совершенно неизвестных для себя вещах.

Он выразил уверенность в том, что некоторая часть российских граждан не знают характерные для демократии черты. Это можно связать с "неграмотностью" и "комплексом неполноценности", передает Федеральное агентство новостей.

Владимир Познер имеет российское, французское и американское гражданство. После нескольких лет работы в Соединенных Штатах он вернулся на Россию.