Разработчик ORSIS: аналог австрийского пистолета Glock создадут в России

Новая модель короткоствольного оружия калибра 9х19 мм по техническим характеристикам не будет уступать австрийскому пистолету Glock. Однако его стоимость будет в два раза меньше.

Новая модель короткоствольного оружия калибра 9х19 мм по техническим характеристикам не будет уступать австрийскому пистолету Glock. Однако его стоимость будет в два раза меньше.

Об этом рассказал генеральный директор предприятия-разработчика оружия ORSIS Валерий Новоселов. Он отметил, что оружие разрабатывается с нуля, но даже невзирая на это, его прототип будет готов уже в следующем году, передает РИА Новости.

"В разработке учитывается опыт эксплуатации "Глоков" и "Зигзауэров". Предварительное название модели — ORSIS S1", — сообщил Новоселов.

Розничная стоимость Glock на рынке России доходит до 200 тыс. рублей, а пистолет ORSIS будет стоить примерно 100 тыс. рублей.