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6:30   9 Декабря 2020
Общество

Роспотребнадзор назвал два варианта развития пандемии в январе

Роспотребнадзор назвал два варианта развития пандемии в январе

Ситуация с распространением коронавируса зависит от соблюдения профилактических мер, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Есть два возможных сценария развития пандемии в январе. Если население и дальше будет стремиться соблюдать все ограничительные рекомендации, то эпидемиологический процесс стабилизируется.

"Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям", — подчеркнул Горелов.

Он пояснил, что для собственной безопасности новогодние праздники по возможности следует проводить дома. По крайней мере, нужно избегать крупных компаний и массовых мероприятий. Эпидемиолог добавил, что необходимо воздержаться от посещения торговых центров и других закрытых помещений, где возможно заражение, а также от поездок на общественном транспорте.

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#роспотребнадзор #пандемия #коронавирус

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