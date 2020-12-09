Пентагон обеспокоен наращиванием КНР военной мощи

Военный потенциал Китая растет во всех сферах, включая космическую и киберпространство. Об этом заявил начальник штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Военный потенциал Китая растет во всех сферах, включая космическую и киберпространство. Об этом заявил начальник штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Китай продолжает наращивать военную мощь. В случае продолжения данного сценария, скоро КНР сравняется по этому показателю с США. По словам Милли, еще лет 30 назад это было невозможно. Он считает что Китай создал мощную экономику, благодаря которой получил возможность вкладывать огромные средства в развитие собственной обороноспособности.

"Они разрабатывают авианосцы, у них есть истребители четвертого и пятого поколений. Они разработали очень сложные системы ПВО", — отметил Милли.

Проведя анализ ситуации, эксперты из газеты The Wall Street Journal пришли к выводу, что Китай сможет достичь уровень военного потенциала США уже к 2035 году. По их словам, к середине столетия КНР и вовсе может превзойти Соединенные Штаты по этому показателю.