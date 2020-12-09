Немецкая партия АдГ поддержала строительство "Северного потока — 2"

Проект "Северного потока — 2" полностью соответствует интересам ФРГ и должен быть реализован, заявил член партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

Проект "Северного потока — 2" полностью соответствует интересам ФРГ и должен быть реализован, заявил член партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

Политик подчеркнул, что санкции в отношении данного проекта имеют негативное влияние и могут привести к неблагоприятным экономическим последствиям. Он выразил надежду, что санкционная политика Запада не повлияет на реализацию проекта "Северный поток — 2".

"Мы всегда поддерживали этот проект, мы всегда полагали, что он очень важен, поскольку это соответствует нашим экономическим интересам, он укрепляет энергетическую безопасность нашей страны и Европы", — сказал Крупалла на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он добавил, что Россия даже во времена "холодной войны" исправно поставляла газ Германии. Сейчас, когда ФРГ проходит процесс модернизации энергетической сферы, особо важно, чтобы "Северный поток — 2" был достроен. Тем не мене он также отметил, что в данном вопросе не последнюю роль играют Соединенные Штаты.