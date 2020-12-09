Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:18   9 Декабря 2020
Политика

Конгресс США поддержал военный бюджет на 2021 год

Конгресс США поддержал военный бюджет на 2021 год

Предоставление 250 миллионов долларов для помощи Украине было одобрено Палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщается на веб-сайте законодательного органа.

Эти средства включены в проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год, который рассматривает Конгресс. Деньги должны пойти на поддержку украинским вооруженным силам.

Проект оборонного бюджета, который составляет более 740 миллиардов долларов, предусматривает выделение 635,5 миллиардов долларов на основные нужды Пентагона, 26,6 миллиарда долларов на реализацию программ национальной безопасности по линии министерства энергетики и 69 миллиардов долларов на операции за рубежом.

Кроме того, документ включает расширение санкций на трубопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также обязательные ограничения в Анкаре в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #бюджет #конгресс сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров