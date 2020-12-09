Конгресс США поддержал военный бюджет на 2021 год

Предоставление 250 миллионов долларов для помощи Украине было одобрено Палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщается на веб-сайте законодательного органа.

Предоставление 250 миллионов долларов для помощи Украине было одобрено Палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщается на веб-сайте законодательного органа.

Эти средства включены в проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год, который рассматривает Конгресс. Деньги должны пойти на поддержку украинским вооруженным силам.

Проект оборонного бюджета, который составляет более 740 миллиардов долларов, предусматривает выделение 635,5 миллиардов долларов на основные нужды Пентагона, 26,6 миллиарда долларов на реализацию программ национальной безопасности по линии министерства энергетики и 69 миллиардов долларов на операции за рубежом.

Кроме того, документ включает расширение санкций на трубопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также обязательные ограничения в Анкаре в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов.