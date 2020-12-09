Устойчивый к препаратам смертельный грибок нашли в Бразилии

Один из жителей Бразилии заболел грибком Candida auris, который может привести к летальному исходу, сообщил санитарный регулятор Anvisa.

Один из жителей Бразилии заболел грибком Candida auris, который может привести к летальному исходу, сообщил санитарный регулятор Anvisa.

О грибке Candida auris впервые рассказали в Японии в 2009 году. Сейчас он распространился на пять континентов. В 2019 году им заразились 200 человек в Великобритании, а восемь пациентов погибли, сообщает РИА Новости.

"Грибок был идентифицирован в образце кончика катетера от пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии для взрослых в больнице в штате Баия", — говорится в сообщении регулятора.

Наличие грибка подтвердили в Центральной лаборатории общественного здравоохранения профессора Гонсалу Мониза и в лаборатории клинической больницы медицинского факультета Университета Сан-Паулу. Врачи переживают, что некоторые штаммы Candida auris не восприимчивы к трем классам противогрибковых препаратов — полиенам, азолам и эхинокандинам. Грибок провоцирует инвазивные инфекции, поражает кровоток, что приводит к смерти, поясняет Anvisa.