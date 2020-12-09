Республиканцы заблокировали резолюцию о признании Байдена президентом США

Представители республиканцев в инаугурационном комитете отказались признавать кандидата от Демократической партии Джо Байдена избранным президентом США.

Представители республиканцев в инаугурационном комитете отказались признавать кандидата от Демократической партии Джо Байдена избранным президентом США.

Стени Хойер, лидер демократов в Палате представителей Конгресса вынеси на обсуждение вопрос принятия резолюции по проведению инаугурационной церемонии президента США. В состав комитета входят республиканцы и демократы.

Первые выразили категорический отказ и проголосовали против предложения Хойера. Среди голосовавших был и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, а также председатель комитета Рой Блант и Кевин Маккарти. Все трое выразили солидарность с действующим главой Белого дома о непризнании итогов голосования.