Пушков раскритиковал Шахрая за высказывание о распаде СССР

Попытка государственного деятеля Сергея Шахрая обвинить в распаде СССР бывшего президента страны Бориса Ельцина не воспринимается всерьез.

Попытка государственного деятеля Сергея Шахрая обвинить в распаде СССР бывшего президента страны Бориса Ельцина не воспринимается всерьез.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram отреагировал на заявление помощника экс-президента Советского Союза Шахрая, который заявил, что главный виновник развала Советского Союза — Ельцин. Беловежские же соглашения только фиксировали этот процесс, но но не были отправной точкой.

"Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьез", — написал Пушков.

Он добавил, что Шахраю не удастся изменить "утвердившуюся в общественном сознании точку зрения". Фактическая дата распада СССР — 25 декабря 1991 года, день, когда Михаил Горбачев объявил об уходе с руководящего поста.

Недавно Пушков прокомментировал сценарий силового захвата республик Донбасса, который может применить Киев. По словам сенатора, такой метод является глобальной ошибкой, передает "Царьград".