Специалист рассказал о методах блокировки неизвестных номеров

Встроенные функции гаджетов могут защитить пользователей от анонимных звонков. Актуальные способы защиты от телефонных мошенников разобрал эксперт Сергей Бодров.

Встроенные функции гаджетов могут защитить пользователей от анонимных звонков. Актуальные способы защиты от телефонных мошенников разобрал эксперт Сергей Бодров.

Прежде всего, чтобы обезопасить себя, специалист порекомендовал игнорировать скрытые номера. Если человек скрывает номер, значит за этим стоит какая-то цель, возможно нехорошая, передает издание "Прайм".

Защититься от анонимных звонков можно с помощью операционной системы телефона. Например, некоторые смартфоны на Android имеют встроенную функцию блокировки вызовов от незнакомых номеров, уточняет Бодров.

Пользователи iOS могут включить опцию "Заглушение неизвестных". Однако в таком случае блокировка будет действовать на вызовы от всех абонентов, которых нет в списке контактов, и с которыми пользователь никогда не созванивался с данного гаджета"

Следующий метод защиты — блокировка звонков через оператора. У всех крупных мобильных провайдеров есть услуги по ограничению нежелательных контактов.

Последний вариант — ПО-определитель номеров. В интернет-маркетах существует множество приложений-определителей номера. Программы способны распознать, кто звонит с конкретного номера и сообщить, если контакт является потенциально мошенническим, заключил Бодров.