Эксперт рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V" перед конкурентами
Российская вакцина от коронавируса является лучше любой зарубежной. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, почему это действительно так.
В мире началась настоящая гонка по препаратам против коронавирусной инфекции. Первой вакцину зарегистрировала Россию под названием "Спутник V". Препарат имеет более приемлемую по сравнению с другими температуру хранения и транспортировки. Так, например, для американской вакцины Pfizer/BioNTech требуется минус 70 градусов, что не всегда можно выполнить.
Еще одним плюсом, является цена. Pfizer/BioNTech обойдется в 39 долларов за курс при поставке не менее 100 млн доз (примерно 2 867 рублей). В тоже время российская вакцина стоит 1942 рубля за две дозы.
Недавно ученые развеяли миф о том, что вакцины от Pfizer, Moderna и BioNTech якобы наиболее эффективны при попадании в молодой организм. Исследователи уверены, что препараты являются разными, но их нельзя делить по такому критерию, передает "Царьград".