Эксперт рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V" перед конкурентами

Российская вакцина от коронавируса является лучше любой зарубежной. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, почему это действительно так.

Российская вакцина от коронавируса является лучше любой зарубежной. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, почему это действительно так.

В мире началась настоящая гонка по препаратам против коронавирусной инфекции. Первой вакцину зарегистрировала Россию под названием "Спутник V". Препарат имеет более приемлемую по сравнению с другими температуру хранения и транспортировки. Так, например, для американской вакцины Pfizer/BioNTech требуется минус 70 градусов, что не всегда можно выполнить.

Еще одним плюсом, является цена. Pfizer/BioNTech обойдется в 39 долларов за курс при поставке не менее 100 млн доз (примерно 2 867 рублей). В тоже время российская вакцина стоит 1942 рубля за две дозы.

Недавно ученые развеяли миф о том, что вакцины от Pfizer, Moderna и BioNTech якобы наиболее эффективны при попадании в молодой организм. Исследователи уверены, что препараты являются разными, но их нельзя делить по такому критерию, передает "Царьград".