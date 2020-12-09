Врач РФ рассказал о влиянии алкоголя на действие вакцины от COVID-19

Распитие спиртных напитков в период вакцинации от COVID-19 может серьезно снизить эффективность препарата, сообщил врач-нарколог Алексей Казанцев.

Распитие спиртных напитков в период вакцинации от COVID-19 может серьезно снизить эффективность препарата, сообщил врач-нарколог Алексей Казанцев.

Эксперт отметил, что при употреблении алкоголя может возникнуть аллергия на активные вещества лекарственного препарата. По словам Казанцева, эффект может быть разным — от анафилактического шока до смертельного исхода. Помимо этого, врач отметил, что спиртные напитки способствуют понижению иммунитета.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, занимавшийся разработкой вакцины "Спутник V", рассказал, что привитые россияне могут позволить себе один бокал шампанского, но не больше, передает "Царьград".