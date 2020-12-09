Спрос на искусственные новогодние ели в РФ снизился на 10%

Пандемия коронавируса повлияла на продажи новогодних елок в этом году. Россияне стали охотнее заказывать натуральные ели, а на искусственные спрос упал.

Пандемия коронавируса повлияла на продажи новогодних елок в этом году. Россияне стали охотнее заказывать натуральные ели, а на искусственные спрос упал.

Средний чек на искусственные новогодние деревья снизился на 10% и составил 2,2 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Такие данные представил "Известиям" оператор фискальных данных "Платформа ОФД".

В этом году россиян стали меньше интересовать искусственные ели. Их стали покупать на 5% меньше. А вот цены на натуральные елки не изменились, но спрос вырос. В Москве в первых числах декабря их стали заказывать охотнее на 25%, сообщил представитель онлайн-продавца "Елка ми".

Из-за пандемии коронавируса большинство россиян встретит Новый год в кругу семьи. Люди уже начали украшать свои дома. Спрос на новогодние гирлянды тоже вырос. Средний чек на мишуру увеличился на 11%, а на елочные игрушки - на 34%, отметили аналитики.