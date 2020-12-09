Пушков считает, что победить фейки пока невозможно

Ведущие средства массовой информации и западные агентства распространяют гораздо больше фейковых новостей, чем социальные сети, и в этой ситуации победа над фейками просто невозможна.

Ведущие средства массовой информации и западные агентства распространяют гораздо больше фейковых новостей, чем социальные сети, и в этой ситуации победа над фейками просто невозможна.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя прогноз датского инвестиционного банка Saxo Bank о том, что в 2021 году наступит «конец эпохи фейк-ньюз».

По мнению аналитиков датского банка крупные СМИ и социальные сети в новом году предпримут меры против «лжи и манипуляций в новостях».

«Это станет возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом, с проверкой как содержания, так и источника», — говорится в прогнозе Saxo Bank.

Однако российский сенатор Алексей Пушков усомнился в возможности такого развития событий.

По его словам, мир уже не раз столкнулся с тем, что распространяемая через СМИ ложь, даже неоднократно опровергнутая, все равно остается в информационном пространстве.

«Достаточно посмотреть на историю информационной подготовки войн в Ираке и Ливии, медийной кампании против законного правительства Сирии, начиная с лжи о "демократических силах" в лице джихаддистов в Алеппо и заканчивая разоблаченным, но и поныне здравствующим враньем насчет "зариновой атаки" в сирийской Думе», — напомнил Пушков.

Также сенатор напомнил о том, как ведущие американские СМИ отрабатывали информационную стратегию, распространяя лживую историю о «сговоре» президента США Дональда Трампа и его команды с Россией. Эту ложь неоднократно разоблачили и опровергли, в том числе и в самих США, но из информационного пространства данная тема так и не ушла.

«Конец эпохи фейк-ньюз? Не смешите людей, — пишет член Совета Федерации. — Россия, Украина, Китай, Иран — объем сознательной лже-информации в американских СМИ зашкаливает. В Европе половину из этого потока подхватывают и тиражируют. Кто же будет "проверять источники"? Те, кто сами являются источниками фейков?».

В заключение сенатор вспоминает о фейковых сообщениях о том, что Россия якобы платила террористам в Афганистане за убийство американских солдат. Этот фейк был создан в первую очередь для атаки на Трампа во время его избирательной кампании. Даже спецслужбы США опровергли эту ложь, но фейк по-прежнему «жив» и периодически всплывает в прессе под видом «доказанного факта».