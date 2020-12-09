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1:39   9 Декабря 2020
Политика

Аналитик рассказал о возможном создании "Турецкой Ливии"

Аналитик рассказал о возможном создании "Турецкой Ливии"

Турецкое присутствие на территории Ливии продолжает расти. Прекратит ли Анкара экспансию североафриканского государства, рассказал политический аналитик Абдель Хаким Фаннуш.

Действия властей республики свидетельствуют о планах наращивать свое влияние на Севере Африки. Таким образом Турция хочет завладеть контролем над доходами от добычи природных ресурсов, приводит слова специалиста издание Al-Marsad.

Анкара активно пытается дестабилизировать ситуацию в Ливии с помощью нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Для этого в чужую страну перебрасываются боеприпасы и наемники, которые позднее используются для оккупации североафриканских земель, напоминает Федеральное агентство новостей.

Из-за неоосманских амбиций Турции возникла угроза появления нового субъекта — "Турецкой Ливии". Аналогичная ситуация ранее произошла неподконтрольным Северным Кипром в 1983 году в результате военной окуппации Анкары.

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#турция #ливия #мнение эксперта

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