Турецкое присутствие на территории Ливии продолжает расти. Прекратит ли Анкара экспансию североафриканского государства, рассказал политический аналитик Абдель Хаким Фаннуш.

Турецкое присутствие на территории Ливии продолжает расти. Прекратит ли Анкара экспансию североафриканского государства, рассказал политический аналитик Абдель Хаким Фаннуш.

Действия властей республики свидетельствуют о планах наращивать свое влияние на Севере Африки. Таким образом Турция хочет завладеть контролем над доходами от добычи природных ресурсов, приводит слова специалиста издание Al-Marsad.

Анкара активно пытается дестабилизировать ситуацию в Ливии с помощью нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Для этого в чужую страну перебрасываются боеприпасы и наемники, которые позднее используются для оккупации североафриканских земель, напоминает Федеральное агентство новостей.

Из-за неоосманских амбиций Турции возникла угроза появления нового субъекта — "Турецкой Ливии". Аналогичная ситуация ранее произошла неподконтрольным Северным Кипром в 1983 году в результате военной окуппации Анкары.