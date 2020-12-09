Рар: встречей с АдГ Россия продемонстрировала зеркальную дипломатию

Глава МИД России Сергей Лавров, приняв в Москве представителей самой крупной оппозиционной партии Германии «Альтернативы для Германии» продемонстрировал Берлину жесткую зеркальную политику.

Глава МИД России Сергей Лавров, приняв в Москве представителей самой крупной оппозиционной партии Германии «Альтернативы для Германии» продемонстрировал Берлину жесткую зеркальную политику.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Если Германия приютила Навального, принимает его критические суждения по России, то впредь Россия тоже будет советоваться по вопросам своей германской политики с самой крупной оппозиционной партией в Бундестаге — АдГ», — пишет эксперт.

Кроме того, Сергей Лавров принимает в Москве «Альтернативу для Германии» еще потому, что именно эта партия призывает к восстановлению хороших российско-германских отношений.

И самой АдГ встреча с российским министром иностранных дел пойдет на пользу, так как демонстрирует, что партию всерьез воспринимают на высшем мировом уровне. До сих пор такой встречи, как в Москве, АдГ не оказывали ни в одной стране мира.

«АдГ обязательно эту встречу использует для укрепления позиций среди своего электората в Германии. Электорат АдГ это множество русскоязычных избирателей в Германии и бюргеров, считающих себя вне мейнстрима», — отмечает Александр Рар.

По своему мировоззрению «Альтернатива для Германии» близка именно к мышлению российских консерваторов. Прошедшая встреча может в дальнейшем привести к новой, более консервативной форме диалога, предполагает политолог.

Однако, отмечает Рар в заключение, в России осознают и наличие в АдГ ультранационалистического крыла, чьи взгляды являются для русских совершенно неприемлемыми.