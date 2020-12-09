Россия построит базу ВМФ в Красном море

Представители России и Судана подписали соглашение на 25 лет о строительстве пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ. Объект будет возведен в районе Порт-Судана.

Представители России и Судана подписали соглашение на 25 лет о строительстве пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ. Объект будет возведен в районе Порт-Судана.

На территории пункта будут проходить службу 300 российских военнослужащих. Объекты будут возведены силами МО РФ на личные средства. Соглашение действительно 25 лет и при согласии сторон продлится еще на 10 лет.

На стоянке, по условиям договора, смогут находиться не более четырех кораблей ВМФ России. Российская сторона при этом будет обеспечивать охрану Красного моря.

Этим соглашением Судан подтвердил, что выделенные земли становятся собственностью РФ. Если на территории республики будут совершены правонарушения, то ответственность понесут военнослужащие по законам России, передает Федеральное агентство новостей.