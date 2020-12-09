Недельная смертность от коронавируса в США побила апрельский "рекорд"

Более 15 650 американцев стали жертвами пандемии COVID-19 за минувшие семь дней, сообщает исследовательский Университет Джонса Хопкинса.

Более 15 650 американцев стали жертвами пандемии COVID-19 за минувшие семь дней, сообщает исследовательский Университет Джонса Хопкинса.

Таким образом был превышен показатель апрельского пика заражений с летальным исходом в США. Общее число умерших на 7 декабря составляет 283 703 человека.

Всего выявлено 14 954 331 случай заражения коронавирусом нового типа среди граждан Соединенных Штатов. Американские власти отмечают, что всерьез обеспокоены неутешительной тенденцией увеличения численности зараженного населения.

Белый дом рассчитывает вакцинировать до нескольких десятков миллионов граждан до 20 января — ко дню инаугурации президента. Однако министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар с сожалением отмечает, что до этого времени увеличение числа заболевших скорее всего продолжится.

Власти США намерены использовать вакцину против COVID-19, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Однако недавно стало известно, что после испытания препарата скончались шесть добровольцев, передает "Царьград".