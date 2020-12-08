Власти ЦАР заявили о готовности республики к проведению выборов

Последняя партия карточек избирателей для регистрации граждан на выборы прибыла в аэропорт Мпоко в Центральноафриканской Республике.

Последняя партия карточек избирателей для регистрации граждан на выборы прибыла в аэропорт Мпоко в Центральноафриканской Республике.

Проведение выборов запланировано на 27 декабря. Несколько дней назад в аэропорт Мпоко прибыли 12 тысяч урн и 4,2 тысячи комплектов оборудования для обработки бюллетеней, передает Федеральное агентство новостей.

Избирательный процесс на территории ЦАР пройдет при поддержке Программы развития Организации Объединённых Наций (ООН). Нынешний глава республики Фостен-Арканж Туадера и члены правительства нацелены на формирование механизмов мирной передачи власти в ЦАР.