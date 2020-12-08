Террористы за минувшие сутки 37 раз нарушили режим прекращения огня в Сирии

Боевики из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" нарушили режим прекращения огня и обстреляли населенные пункты Сирии.

Боевики из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" нарушили режим прекращения огня и обстреляли населенные пункты Сирии.

Под огонь попали провинции Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама, рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. Со стороны радикалов, контролируемых Турцией, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано, передает Федеральное агентство новостей.

В ЦПВС отметили, что подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование нескольких маршрутов в провинциях Ракка, Хасака и Алеппо. Патрулирование проводится в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании.