Система здравоохранения Турции оказалась под угрозой из-за COVID-19

Турция учитывала в статистику по COVID-19 только госпитализированных пациентов. В связи с этим ВОЗ не знала о тяжести ситуации с распространением вируса в стране.

Турция учитывала в статистику по COVID-19 только госпитализированных пациентов. В связи с этим ВОЗ не знала о тяжести ситуации с распространением вируса в стране.

Минздрав Турции только недавно стал работать по системе открытого тестирования. До этого он не учитывал в статистику все подтвержденные случаи заражения коронавирусом в стране. В отчетах отражалось лишь число доставленных в больницу пациентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) узнала о тяжелой эпидемиологической обстановке в Турции только в начале декабря. Сейчас организация активно подготавливает для Анкары рекомендации по замедлению распространения вируса, передает Федеральное агентство новостей.

Глава турецкого отделения ВОЗ Иршад Шейх считает, что система здравоохранения Турции может рухнуть в любой момент. Ежедневно в стране фиксируется более 30 тысяч новых случаев COVID-19.