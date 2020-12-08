Врачи оценили эффективность вакцины AstraZeneca на финальном испытании

Вакцина компании AstraZeneca прошла третий этап клинических испытаний в трех разных странах и подтвердила свою эффективность.

Вакцина компании AstraZeneca прошла третий этап клинических испытаний в трех разных странах и подтвердила свою эффективность.

Оксфордский университет и AstraZeneca огласили результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса на финальном этапе. Средняя эффективность вакцины составила 70,4% в течение 14 дней после введения второй дозы, рассказали ученые в научном журнале Lancet.

"Введение двух стандартных доз дает эффективность в 62,1%. Введение вначале сниженной дозы, а затем стандартной дозы дало эффективность в 90%. В провакцинированных группах не было госпитализаций и серьезных заболеваний", – заявили медики.

В испытании принимали участие 23 тысячи добровольцев из Британии, Бразилии и Южной Африки. Три из 175 жалоб связывают с вакциной. У многих появился иммунитет к коронавирусу. Большинство участников в возрасте от 18 до 55 лет (87% в Британии и 90% в Бразилии), старше 56 лет — в среднем по странам 12%.

Сколько длится защита от коронавируса, неизвестно. Наблюдения за здоровьем добровольцев помогут понять, как быстро антитела исчезают в организме людей, которые сделали прививку, и происходит ли это вообще.

Первой вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировала Россия. На данный момент, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, российская столица готова к масштабной вакцинации. Для этого уже подготовлены все логистические цепочки, готовы медики, передает "Царьград".