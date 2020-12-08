Умерла сообщившая первой о Победе в ВОВ телеграфистка Нетупская

Телеграфистка Любовь Нетупская в 1945 году сообщила о Победе в Великой Отечественной войне. Ее похоронили в Добруше, сообщила дочь ветерана.

Телеграфистка Любовь Нетупская в 1945 году сообщила о Победе в Великой Отечественной войне. Ее похоронили в Добруше, сообщила дочь ветерана.

Любовь Нетупская родилась в Ступинском районе Московской области. Ей было 20 лет, когда началась война. Весной 1942 года ее приняли в отдельный запасной телеграфный батальон. За два месяца женщина стала телеграфисткой. Спустя два года Нетупскую отправили в действующую армию.

Любовь Нетупская принимала участие в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. В Берлин телеграфистка вошла 2 мая, а в ночь на 9 число она сообщила о подписании Акта безоговорочной капитуляции нацистов. Ее удостоили орденов Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

Любовь Нетупская умерла во сне 6 декабря. Похоронили в Добруше Гомельской области, сообщила изданию Sputnik Беларусь дочь ветерана Лариса Зуникова.