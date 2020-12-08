Додон ограничил полномочия президента Молдавии

Молдавский президент лишен возможности управлять Службой информации и безопасности.

Молдавский президент лишен возможности управлять Службой информации и безопасности.

Действующий глава Молдавии Игорь Додон поддержал соответствующее решение парламента страны. Соответствующая информация предоставлена в материале ТАСС.

Пресс-секретарь президента Кармена Стерпу заявила, что Додон согласовал решение депутатов. Ранее с критикой этого закона выступил Конституционный суд страны. Новоизбранный президент страны Майя Санду также раскритиковала принятое решение, обвинив лидера страны в "узурпации власти".