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21:21   8 Декабря 2020
Политика

Додон ограничил полномочия президента Молдавии

Додон ограничил полномочия президента Молдавии

Молдавский президент лишен возможности управлять Службой информации и безопасности.

Действующий глава Молдавии Игорь Додон поддержал соответствующее решение парламента страны. Соответствующая информация предоставлена в материале ТАСС.

Пресс-секретарь президента Кармена Стерпу заявила, что Додон согласовал решение депутатов. Ранее с критикой этого закона выступил Конституционный суд страны. Новоизбранный президент страны Майя Санду также раскритиковала принятое решение, обвинив лидера страны в "узурпации власти".

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#молдавия #президент #додон

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