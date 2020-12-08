СМИ Болгарии объяснили, почему Европе нужно поддержать СП-2

По мнению экспертов, Запад пытается «удовлетворить свои интересы» на Балканах за счет Болгарии.

Болгарским властям не следует идти на поводу у Запада, выступая против России. Нельзя забывать и про собственные интересы, иначе можно «все испортить». К такому выводу пришли авторы болгарского издания «Дума».

Российско-болгарские отношения обострились после того, как в конце сентября МИД Болгарии заявил о высылке двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Вместе с тем, посольство РФ в Софии подчеркнуло, что страна выслала двух сотрудников торгпредства РФ. Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.

Премьер Болгарии объяснил высылку российских дипломатов https://t.co/T5uIGSuXQx pic.twitter.com/tY4itPPked — РИА Новости (@rianru) September 24, 2020

Представитель МИД России Мария Захарова посетовала на решение болгарских властей и назвала обвинения «надуманными», анонсировав ответные меры со стороны Москвы.

«Мало нам пандемии, мало нам Северной Македонии — теперь мы решили поругаться с Россией и с ее стороны посыпались обвинения. После того, как мы выслали российского дипломата “из-за шпионажа”, нашего человека тоже выслали», — подчеркнули в «Думе».

Жесткую оценку президента России Владимира Путина получила и позиция Болгарии по «Турецкому потоку». По мнению главы государства, болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории, несмотря на то, что неоднократно говорила о своей заинтересованности участвовать в газовых проектах с Москвой.

«Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории», — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

На критику попытался ответить премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он подчеркнул, что «ни о каком затягивании процесса речи не идет». Он добавил, что «Владимир Путин сам может приехать и посмотреть, что темпы строительства высокие — по 5 км в сутки». Также он отметил, что Болгария попросту ищет альтернативные варианты для «диверсификации поставок».

«Борисов ответил — да нет, наоборот, мы строим по 5 км в день, пусть Путин сам приедет и посмотрит, милости просим, просто россияне недовольны тем, что мы — лояльный член НАТО, стремящийся к диверсификации (читай: к поставкам из США)», — замечают в болгарском издании.

При этом 3 декабря представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена наращиванием военной активности НАТО в акватории Черного моря. По ее словам, такая деятельность расшатывает региональную стабильность. В частности, увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль границ России.

«Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают удары в том числе по территории России», — отметила Захарова.

Захарова заявила, что наращивание активности НАТО в Черном море расшатывает региональную стабильность:https://t.co/sELJ9eCrws pic.twitter.com/XUYvUAwaxn — ТАСС (@tass_agency) December 3, 2020

В болгарском СМИ подчеркивают, что сомневаться в том, что НАТО осознанно «расширяется на восток» и ставит главной целью Россию, не приходится.

«Наш МИД ответил — ничего подобного, объекты оборонительные, и мы не хотим ни на кого нападать, но мы — член НАТО. Словом, давно известная история повторяется. Кто-нибудь сомневается, что НАТО осознанно расширяется на восток и что его цель — Россия? Что из-за нашего подхалимства американцы обосновались в Болгарии и только у нас бесплатно пользуются своими базами? Ничего нового», — выразили мнение авторы статьи.

Таким образом, Запад пытается «удовлетворить свои интересы» на Балканах за счет Болгарии, продолжили в «Думе».

«Все это только подтверждает, что великие силы и наши соседи в очередной раз стремятся удовлетворить свои интересы на Балканах. Это продолжается уже более двух веков, и всегда за счет Болгарии. Однако одни нам помогали, а другие только отбирали», — посетовали в болгарском издании.

Об этом заявляла и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, подчеркивая, что «не только у России есть геополитические интересы на Балканах».

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что вся Европа при реализации проекта «Северный поток — 2» не будет выглядеть как Болгария, которая в свое время отказалась от реализации газопровода «Южный поток».

«Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела, как Болгария, проявила слабость и неспособность защитить свои национальные интересы», — сказал Путин.

В рамках нереализованного международного проекта «Южный поток» планировалось проложить газопровод по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Первоначально две ветки должны были пройти через Балканский полуостров в Италию и Австрию.

Мощность должна была составить 63 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивалась в 16 млрд евро. Вместо него в 2016 году создали новый проект «Турецкий поток».

Проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2021 финансовый год, который начался 1 октября, включает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток»:https://t.co/CscZb3b9J9 pic.twitter.com/dMp6AoYfHv — Известия (@izvestia_ru) December 4, 2020

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод соединит Россию и Германию через Балтийское море.