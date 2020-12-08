Спикера ГД возмутила формулировка "палата регионов" в отношении Совфеда РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал не называть Совет Федерации "палатой регионов".

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал не называть Совет Федерации "палатой регионов".

Ранее депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный использовал формулировку "палата регионов", во время обсуждения порядка формирования Совфеда. Володин напомнил коллеге, что необходимо использовать корректные формулировки. По его словам, нельзя развивать эту идею и выносить тему как дискуссионную.

"Люди ведь о чем подумали: раз депутат, говорит об этом уверенно, значит, это действительно так", — подчеркнул политик.

Спикер ГД отметил, что существует две палаты Федерального собрания. Одна избирается, другая формируется, добавил Володин.