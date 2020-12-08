Clarin отреагировал на призыв жителей Аляски считать гражданами РФ

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил считать жителей Аляски «гражданами Российской империи».

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил считать жителей Аляски «гражданами Российской империи». Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что США признали российских жителей южной части Курильских островов уроженцами Японии. Трутнева, в свою очередь, процитировала аргентинская газета Clarin.

Ранее японская Hokkaido Shimbun сообщила, что в США россиян, которые родились на Южных Курилах, назвали уроженцами Японии в правилах проведения розыгрышей грин-карт. Документы опубликованы на сайте Госдепартамента страны. Сообщается, что требование для курильчан указывать в качестве страны происхождения Японию появилось в правилах проведения лотереи в 2018 году. Речь идет о программе Diversity Visa, которая организуется с 1990 года и дает возможность иммигрантам жить в Америке на законных правах.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России», — указала японская газета.

Соединенные Штаты до сих пор признают японский суверенитет над островами, сообщили американские представители. Разъяснение в лотерею было добавлено, чтобы россияне могли «избежать ошибок при подаче заявлений на американскую визу и встречали бы меньше отказов».

«Это очень новая позиция в международной практике. Мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел Российской Федерации, чтобы жителей Аляски воспринимали как „граждан Российской империи», — сказал Трутнев.

Аргентинская газета также привела заявление губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в интервью ТАСС. Глава региона напомнил, что все жители Южных Курильских островов считают себя гражданами России.

«Я думаю, что ответ на этот вопрос всем известен. Курильчане не хотят быть иными гражданами, они хотят быть гражданами РФ.. Об этом уже много раз говорили, даже был опрос общественного мнения, где почти 100% людей высказались совершенно определенно: Курилы — российская территория», — сказал он.

Территориальный спор между Россией и Японией о принадлежности Курильских островов ведется со времен окончания Второй мировой войны. Япония пытается оспорить принадлежность островов Курильской гряды: Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи, которые вошли в состав СССР после войны. Они опираются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В свою очередь в России указывают, что острова принадлежат стране по итогам Второй мировой войны, что закреплено международными документами.